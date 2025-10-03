 Aller au contenu principal
Kering : le franchissement des 280E valide l'objectif des 300E
information fournie par Zonebourse 03/10/2025 à 16:56

Kering franchit toutes les résistances et notamment, pulvérise celle -majeure- des 280E du 17 février (après fermeture très aisée du 'gap' des 268,45E du 3 mars).
Le teste de la barre des 300E (ex-plancher du 14 juin 2024) semble désormais imminente.


