Kering-Le CA recule moins que prévu au T4 malgré la poursuite du déclin de Gucci

Le groupe de luxe français Kering

PRTP.PA a annoncé mardi une baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre légèrement inférieure aux prévisions, alors que les investisseurs attendent les détails du plan du directeur général Luca de Meo pour redresser la situation difficile du propriétaire de Gucci.

Le chiffre d'affaires a atteint 3,9 milliards d'euros sur la période, en baisse de 3% en données comparables par rapport à l'année précédente.

Ce résultat est supérieur aux prévisions des analystes, qui tablaient sur une baisse de 5% dans un consensus de Visible Alpha.

La baisse du chiffre d'affaires a été de 10% pour Gucci, qui représente la majeure partie des bénéfices de Kering, contre une baisse de 12% prévue par les analystes.

Il s'agit du dixième trimestre consécutif de baisse des ventes de la marque phare italienne.

La directrice financière Armelle Poulou a déclaré aux journalistes que Gucci avait enregistré une certaine amélioration à la fin de l'année dernière dans presque toutes les régions, grâce aux nouveaux produits lancés et aux ventes de sacs à main.

(Rédigé par Mara Vîlcu, avec Tassilo Hummel et Helen Reid, édité par Augustin Turpin)