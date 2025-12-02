 Aller au contenu principal
Kering-Le CA approuve un acompte sur dividende de €1,25 euro par action pour 2025
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 18:14

Le conseil d’administration de Kering PRTP.PA a annoncé mardi avoir approuvé le versement d’un acompte sur dividende de 1,25 euro par action au titre de l’exercice 2025.

Au titre de l'exercice 2024, le dividende approuvé par le conseil d'administration a été de deux euros par action.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Sophie Louet)

Valeurs associées

KERING
294,5000 EUR Euronext Paris -1,67%
