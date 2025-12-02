Kering-Le CA approuve un acompte sur dividende de €1,25 euro par action pour 2025

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
La justice a ordonné mardi à la région Auvergne-Rhône-Alpes de verser à un centre culturel de Villeurbanne des subventions supprimées en 2021, sous la présidence de Laurent Wauquiez, à la suite d'une polémique sur un festival antifasciste. La Région "fait évidemment ...
ArcelorMittal, dont l'Assemblée nationale a voté la nationalisation des actifs français fin novembre, a présenté mardi ses nouvelles lignes de production d'aciers électriques dans le Nord, un segment d'avenir, la preuve selon lui qu'il mise toujours sur la France. ...
Il avait gravi à toute vitesse les échelons au RN, qui avait fait de sa ville Fréjus une vitrine: devenu très discret depuis deux ans et des soupçons de malversations, David Rachline a renoncé mardi à sa vice-présidence du parti. Conseiller municipal à 20 ans, ...
Des centaines de manifestants et des recours devant le tribunal administratif n'y auront rien changé: un troupeau de vaches, pourtant vaccinées contre la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) a été abattu mardi dans une ferme du Doubs. Les forces de l'ordre ont ...
