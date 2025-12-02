Kering-Le CA approuve un acompte sur dividende de €1,25 euro par action pour 2025

Le conseil d’administration de Kering PRTP.PA a annoncé mardi avoir approuvé le versement d’un acompte sur dividende de 1,25 euro par action au titre de l’exercice 2025.

Au titre de l'exercice 2024, le dividende approuvé par le conseil d'administration a été de deux euros par action.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Sophie Louet)