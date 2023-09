Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering: la directrice artistique quitte Alexander McQueen information fournie par Cercle Finance • 12/09/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - Kering fait part de la fin de la collaboration, après deux décennies, de sa maison de couture britannique Alexander McQueen avec sa directrice artistique Sarah Burton, à l'issue du défilé Printemps-Été 24 qui aura lieu à Paris ce mois-ci.



Sarah Burton est devenue directrice de la création de cette maison en mai 2010, après avoir travaillé aux côtés de Lee Alexander McQueen pendant plus de 14 ans. Une nouvelle organisation créative pour Alexander McQueen sera annoncée en temps voulu.





