Kering: la Commission européenne a infligé une amende à Gucci
information fournie par Zonebourse 14/10/2025 à 13:19
L'enquête de la Commission a révélé que les trois entreprises ont restreint la capacité des détaillants tiers indépendants avec lesquels elles travaillent à fixer leurs propres prix de vente en ligne et hors ligne pour les produits conçus et vendus par Gucci, Chloé et Loewe sous leurs marques respectives.
Ce type de comportement anticoncurrentiel augmente les prix et réduit le choix des consommateurs.
Les amendes, qui ont été réduites dans les trois cas en raison de la coopération des entreprises avec la Commission, s'élèvent à plus de 157 millions d'euros au total.
Teresa Ribera, vice-présidente exécutive chargée de la transition propre, juste et compétitive, a déclaré : ' Cette décision envoie un signal fort à l'industrie de la mode et au-delà, indiquant que nous ne tolérerons pas ce type de pratiques en Europe et que la concurrence loyale et la protection des consommateurs s'appliquent à tous, de manière égale. '
Valeurs associées
|306,3500 EUR
|Euronext Paris
|-2,17%
