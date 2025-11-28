Kering : Gianluca de Ficchy sera nommé directeur financier de Gucci (Bloomberg)

(AOF) - Selon Bloomberg, Kering continuerait de recruter du côté de Renault. L'agence de presse financière rapporte que la marque phare du groupe de luxe, Gucci, veut s'attacher les services de Gianluca de Ficchy. Ce dernier occuperait le poste de directeur financier (CFO : Chief Financial Officer). "Le poste de CFO est occupé depuis 2023 par Armelle Poulou. Gianluca de Ficchy a quitté Renault en octobre et occupait jusqu'alors la fonction de directeur général de Mobilize", indique Invest Securities. Gianluca de Ficchy retrouverait alors Luca de Meo, ex-directeur général de Renault.

Luca de Meo a été nommé directeur général de Kering en juin dernier.

En septembre dernier, Kering avait déjà opéré des changements au sein de la société Gucci en nommant Francesca Bellettini comme présidente-directrice générale. Reportant à Luca de Meo, elle a succédé à Stefano Cantini qui avait occupé ce poste pendant seulement neuf mois.