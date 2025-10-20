Kering :franchissement des 320E confirmé après partenariat avec l'Oréal
information fournie par Zonebourse 20/10/2025 à 09:22
Mais avec des nouvelles comme l'accord de partenariat avec l'Oréal, il ne faut pas exclure un objectif plus ambitieux, à savoir la fermeture du 'gap' des 420 du E du 19 mars 2024.
Valeurs associées
|319,2000 EUR
|Euronext Paris
|+3,12%
