Kering finalise sa prise de participation initiale de 20% dans Raselli Franco Group
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 18:20
Cette opération s'inscrit dans la stratégie de Kering visant à accélérer le développement de Kering Jewelry, à soutenir la croissance à long terme de ses Maisons et à renforcer le contrôle de sa chaîne de valeur.
Valeurs associées
|256,5000 EUR
|Euronext Paris
|+3,30%
A lire aussi
-
La Bourse de Paris a clôturé en hausse lundi, portée par la bonne tenue des valeurs énergétiques dans un contexte toujours très incertain et ballotée par les propos contradictoires du président américain Donald Trump. L'indice du CAC 40 a progressé de 70,50 points ... Lire la suite
-
Voici les derniers événements en lien avec la guerre au Moyen-Orient, lundi, au 31e jour après le déclenchement du conflit : . Liban: la Finul annonce la mort de deux Casques bleus dans le sud La Force intérimaire des Nations Unies au Liban (Finul) a annoncé la ... Lire la suite
-
Lorsqu'un journaliste rejoint pour la première fois un service politique, le même conseil est souvent partagé par ses collègues: "Surtout, trouve-toi vite un bon groupe de déj". "Un groupe de quoi ?" Un groupe de déjeuner. Un cercle de journalistes qui se retrouvent ... Lire la suite
-
Casino a déclaré lundi que son chiffre d'affaires annuel est estimé en progression de 0,5% en 2025 à 8,26 milliards d'euros, porté notamment par les marques de proximité (Monoprix, Franprix, Casino, Naturalia) en croissance de 0,7%. La croissance du chiffre ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer