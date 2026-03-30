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Kering finalise sa prise de participation initiale de 20% dans Raselli Franco Group
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 18:20

Kering annonce avoir finalisé sa prise de participation initiale de 20% dans Raselli Franco Group, l'un des plus grands manufacturiers indépendants de joaillerie de luxe en Europe, pour un montant de 115 millions d'euros. Conformément aux termes annoncés le 18 décembre 2025, l'accord prévoit un calendrier précis permettant son acquisition complète d'ici à 2032.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de Kering visant à accélérer le développement de Kering Jewelry, à soutenir la croissance à long terme de ses Maisons et à renforcer le contrôle de sa chaîne de valeur.

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