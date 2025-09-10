 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Kering: évolution du pacte d'actionnaires pour Valentino
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 18:06

(Zonebourse.com) - Kering et Mayhoola annoncent un amendement de leur pacte d'actionnaires, conclu en 2023 à l'occasion de l'acquisition par Kering d'une participation de 30 % dans Valentino.

Cette modification porte en particulier sur les modalités d'évolution de la structure capitalistique de la Maison. En vertu de l'avenant conclu, la répartition actuelle du capital social de Valentino restera inchangée jusqu'en 2028 au plus tôt.

Les options de vente dont dispose Mayhoola sur sa participation résiduelle de 70 %, initialement exerçables en 2026 et 2027, sont désormais reportées à 2028 et 2029 respectivement.

Par ailleurs, l'option d'achat dont bénéficie Kering, initialement prévue pour 2028, est différée à 2029.

Toutes les autres stipulations contractuelles relatives aux options demeurent inchangées.

'Kering et Mayhoola réaffirment leur partenariat stratégique visant à soutenir le développement de cette Maison emblématique du luxe italien, et leur engagement commun pour en assurer le succès à long terme' indique le groupe.

Valeurs associées

KERING
233,5000 EUR Euronext Paris +0,11%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com.

