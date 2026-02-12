Incendie en Suisse: vive colère des proches de victimes à l'arrivée des Moretti à une audition

Jessica (c) et Jacques Moretti (d) arrivent au tribunal à Sion le 12 février 2026 pour une audition ( AFP / Maxime SCHMID )

Le couple de Français propriétaires du bar incendié dans la station de ski suisse de Crans-Montana a fait face jeudi à la colère des proches de deux victimes, lors de leur arrivée à une audition.

"Vous avez tué mon grand frère salope, vous comprenez! Regardez-moi dans les yeux, vous avez tué mon frère, ne me touchez pas, vous avez tué mon frère" leur a lancé Tobyas, 14 ans, frère du jeune Trystan, décédé dans l'incendie à 17 ans.

Venu avec son ex-compagne et leurs trois enfants encore en vie, Christian Pidoux, père de Trystan, a aussi fait parler sa colère, devant une foule de journalistes sous la pluie: : "Ni pardon ni oubli, mon fils est mort, il a été brulé".

Gulcin Kaya, mère d'un jeune de 18 ans, qui est décédé dans l'incendie, est également venu à la rencontre de Jacques et Jessica Moretti, en leur criant : "Il est où mon fils, il est où?"

Allegra Petruzzi, qui a perdu des amis dans l'incendie et qui avait organisé une marche blanche fin janvier, était également présente.

Au total, une petite dizaine de proches était ainsi présente tôt ce matin à Sion avant l'audition de Jessica Moretti qui, comme son mari la veille, est interrogée par les avocats des parties civiles.

Les familles sont allées au devant des Moretti, qui étaient accompagnés par leurs avocats, pour les alpaguer, ont constaté une vidéaste et un photographe de l'AFP.

"On prendra nos responsabilités, on va assumer, on vous le promet, on est là pour la justice", leur a répondu M. Moretti, tandis que son épouse en larmes se frayait un chemin vers le bâtiment où se tiennent les auditions.

Cet incendie a fait 41 morts et 115 blessés la nuit du nouvel an, principalement des adolescents et de jeunes adultes. Certains blessés gravement brûlés sont toujours dans le coma.

M. Moretti avait été placé en détention provisoire le 9 janvier, puis libéré le 23 après le paiement d'une caution, et placé comme son épouse sous mesures de contrainte.

Une mère dont le fils est mort dans l'incendie du bar Le Constellation hurle sa colère devant Jacques Moretti le propriétaire du bar lors de son arrivée au tribunal à Sion, le 12 février 2026 ( AFP / Maxime SCHMID )

L'enquête dirigée contre le couple "pour homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence" vise également l'actuel responsable du service de sécurité de Crans-Montana et son prédécesseur, qui a quitté son poste en 2024.

Les avocats des victimes estiment que l'enquête progresse trop lentement et demandent que les autorités politiques soient aussi visées par la procédure.

L'incendie a été provoqué selon l'enquête par les étincelles de bougies "fontaine" qui ont enflammé une mousse insonorisante au plafond du sous-sol de l'établissement.

L'enquête doit lever le voile sur les circonstances exactes de l'incendie, le respect des normes de sécurité par les propriétaires et les responsabilités, la commune de Crans-Montana ayant déjà reconnu l'absence de contrôles incendie dans le bar depuis 2019 alors qu'ils doivent être effectués tous les ans.