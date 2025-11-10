information fournie par Reuters • 10/11/2025 à 12:11

Kering et China Resources Mixc Lifestyle annoncent un partenariat stratégique écologique

Kering SA PRTP.PA :

* ANNONCE PLUSIEURS PARTENARIATS COMMERCIAUX DURABLES EN CHINE

* A SIGNÉ UN SECOND MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOU) DU GENRE AVEC CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE

Pour plus de détails, cliquez sur PRTP.PA

