Kering et China Resources Mixc Lifestyle annoncent un partenariat stratégique écologique
10/11/2025 à 12:11

Kering SA PRTP.PA :

* ANNONCE PLUSIEURS PARTENARIATS COMMERCIAUX DURABLES EN CHINE

* A SIGNÉ UN SECOND MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOU) DU GENRE AVEC CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE

Texte original [https://tinyurl.com/yvy8466a] Pour plus de détails, cliquez sur PRTP.PA

(Rédaction de Gdansk)

KERING
308,3000 EUR Euronext Paris +2,80%
