Kering enregistre une baisse de 10% de son chiffre d'affaires à 3,4 MdsE au 3ème trimestre
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 18:02

Le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 3,4 milliards d'euros au troisième trimestre 2025, en baisse de 10% en données publiées et de 5% en comparable (compte tenu d'un effet de change négatif de 5%).

Au cours des neuf premiers mois, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 11,0 milliards d'euros (-14% en données publiées et -12% en comparable).

Au troisième trimestre, Gucci a réalisé un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros (-18% en données publiées et -14% en comparable). Le chiffre d'affaires d'Yves Saint Laurent s'élève à 620 millions d'euros (-7% en données publiées et -4% en comparable).

Les ventes de Bottega Veneta ressortent à 393 millions d'euros (-1% en données publiées et +3% en comparable). Le chiffre d'affaires des Autres Maisons s'établit à 652 millions d'euros (-5% en données publiées et +1% en comparable).

' La performance de Kering au troisième trimestre, bien qu'en nette amélioration séquentielle, demeure en deçà de celle du marché. Cela renforce ma détermination à agir à tous les niveaux de l'entreprise afin de redonner à nos Maisons et à Kering la place qu'ils méritent.' a déclaré Luca de Meo, Directeur général.

