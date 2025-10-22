Kering enregistre une baisse de 10% de son chiffre d'affaires à 3,4 MdsE au 3ème trimestre
Au cours des neuf premiers mois, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 11,0 milliards d'euros (-14% en données publiées et -12% en comparable).
Au troisième trimestre, Gucci a réalisé un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros (-18% en données publiées et -14% en comparable). Le chiffre d'affaires d'Yves Saint Laurent s'élève à 620 millions d'euros (-7% en données publiées et -4% en comparable).
Les ventes de Bottega Veneta ressortent à 393 millions d'euros (-1% en données publiées et +3% en comparable). Le chiffre d'affaires des Autres Maisons s'établit à 652 millions d'euros (-5% en données publiées et +1% en comparable).
' La performance de Kering au troisième trimestre, bien qu'en nette amélioration séquentielle, demeure en deçà de celle du marché. Cela renforce ma détermination à agir à tous les niveaux de l'entreprise afin de redonner à nos Maisons et à Kering la place qu'ils méritent.' a déclaré Luca de Meo, Directeur général.
