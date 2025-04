Kering: en chute avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 09/04/2025 à 13:45









(CercleFinance.com) - Kering lâche plus de 4% et sous-performe ainsi légèrement la tendance fortement négative à Paris, avec des propos de Stifel qui réaffirme sa recommandation 'conserver', mais réduit son objectif de cours de 270 à 215 euros.



Le broker abaisse ses estimations d'EBIT 2025 et 2026 de respectivement 11% et 13% pour le groupe français de luxe, en raison d'une combinaison de vents contraires sectoriels externes et de facteurs spécifiques à Kering.



'Gucci est sur un trajet pluriannuel douloureux, par lequel il tente de réinventer son esthétique et d'élever sa marque face à un contexte défavorable aux consommateurs de luxe aspirationnel', souligne-t-il notamment.





Valeurs associées KERING 159,4800 EUR Euronext Paris -3,88%