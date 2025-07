Kering : efface la résistance des 206E information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 10:48









(CercleFinance.com) - Kering efface la résistance des 206E et se hisse vers 210E et renoue avec l'ex-plancher des 208,5E du 21/11/2024.

L'objectif suivant se situerait vers 220E (ex-plancher du 29 septembre 2024 et 14 janvier 2025).





Valeurs associées KERING 210,3500 EUR Euronext Paris +3,83%