Kering : échappe à la cassure des 291E mais reste vulnérable
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 18:49

Kering remonte au contact des 300E (ex-plancher du 14/10) et échappe in-extremis à la cassure du support court terme des 291E du 6 et 21 novembre.
Une résistance se dessine vers 321,5E et en cas de rechute sous 291E, Kering s'en irait refermer le 'gap' des 255,45E du 15 septembre puis celui des 234,7E du 10 septembre.

Valeurs associées

KERING
299,5000 EUR Euronext Paris +2,29%
