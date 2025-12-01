Kering : échappe à la cassure des 291E mais reste vulnérable
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 18:49
Une résistance se dessine vers 321,5E et en cas de rechute sous 291E, Kering s'en irait refermer le 'gap' des 255,45E du 15 septembre puis celui des 234,7E du 10 septembre.
Valeurs associées
|299,5000 EUR
|Euronext Paris
|+2,29%
