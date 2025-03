Kering: Demna nommé directeur artistique de Gucci information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 18:14









(CercleFinance.com) - Kering et Gucci annoncent la nomination de Demna en tant que directeur artistique de la Maison à compter de début juillet 2025.



Directeur Artistique de Balenciaga depuis 2015, Demna a 'redéfini les codes du luxe moderne, obtenant une reconnaissance mondiale et affirmant son influence dans la mode', dixit le communiqué du groupe.



' Sa force créative est exactement ce dont Gucci a besoin. Je le remercie pour tout ce qu'il a accompli ces dix dernières années et j'ai hâte

de le voir façonner la nouvelle direction artistique de Gucci', a pour sa part commenté François-Henri Pinault, président-directeur général de Kering.





Valeurs associées KERING 250,3500 EUR Euronext Paris +0,24%