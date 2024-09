Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kering: de nouveaux plus bas après la dégradation de BofA information fournie par Cercle Finance • 23/09/2024 à 14:12









(CercleFinance.com) - Le titre Kering signe l'une des plus fortes baisses du CAC 40 lundi à la Bourse de Paris, Bank of America ayant abaissé son conseil sur la valeur d''achat' à 'neutre'.



Vers 14h00, l'action du groupe de luxe reculait de 2,6%, quand le CAC 40 cédait dans le même temps autour de 0,2%.



Dans une note consacrée au secteur du luxe, BofA met en avant une 'visibilité limitée' autour de la reprise de la marque Gucci, même s'il considère que Kering adopte la bonne stratégie pour redresser la griffe.



Plus globalement, le broker estime que l'environnement lié à la demande est désormais devenu 'très compliqué' et que les résultats des acteurs du secteur risque de se trouver sous pression.



Son objectif de cours sur Kering se trouve ainsi ramené de 400 à 265 euros.



L'action, revenue cette année à des plus bas depuis 2017, perd désormais plus de 44% depuis le début de l'année, ce qui donne une capitalisation boursière de l'ordre de 27 milliards d'euros.





