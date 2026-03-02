information fournie par Reuters • 02/03/2026 à 17:55

Kering crée deux nouveaux pôles d’excellence - Industrie et Clients

Kering SA PRTP.PA :

* CRÉE 2 NOUVEAUX PÔLES D'EXCELLENCE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE ET DE LA CROISSANCE DE SES MAISONS

* LA CRÉATION DE DEUX PÔLES D'EXCELLENCE - INDUSTRIE ET CLIENTS

Texte original nGNE8jjwwz Pour plus de détails, cliquez sur PRTP.PA

(Rédaction de Gdansk)