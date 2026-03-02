 Aller au contenu principal
Kering crée deux nouveaux pôles d’excellence - Industrie et Clients
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 17:55

Kering SA PRTP.PA :

* CRÉE 2 NOUVEAUX PÔLES D'EXCELLENCE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE ET DE LA CROISSANCE DE SES MAISONS

* LA CRÉATION DE DEUX PÔLES D'EXCELLENCE - INDUSTRIE ET CLIENTS

(Rédaction de Gdansk)

