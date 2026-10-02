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Kering confirme une fin d'été compliquée pour le luxe
information fournie par AOF 02/10/2026 à 08:34

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(Zonebourse.com) - Cette nuit, de nombreux analystes ont revu en baisse leurs objectifs sur Kering. En général, c'est le signe d'un événement important. Il s'agit en l'occurrence des conséquences de la conférence téléphonique tenue par le groupe pour cadrer les anticipations des bureaux d'études avant la publication trimestrielle.

Barclays, Citi, HSBC, Jefferies, JP Morgan... tous ces analystes ont abaissé leurs objectifs de cours sur Kering cette nuit, parfois de façon assez nette (Citi a réduit le sien de 282 à 243 EUR).

"Le processus de préparation à la clôture de Kering a été devancé par les inquiétudes croissantes des investisseurs concernant le discours du groupe, qui mettait de plus en plus l'accent sur les progrès en matière d'efficacité plutôt que sur le calendrier d'un redressement plus décisif de la dynamique de la marque Gucci. Certains de ces doutes semblent fondés", explique James Grzinic, spécialiste ès-luxe chez Jefferies. La réunion a été marquée par un discours en phase avec la concurrence : la Chine va toujours mal, la dynamique aux Etats-Unis, au Japon et en Corée ralentit et l'Europe n'est pas bien en forme. "Il n'y a pas eu de discussion sur l'ampleur du changement de tendance observé en septembre par rapport à juillet/août... Cependant, il a été clairement confirmé que les conditions macroéconomiques se sont détériorées depuis fin juillet, période durant laquelle les ventes comparables du groupe restaient globalement stables", ajoute Grzinic (conserver, objectif réduit de 260 à 220 EUR).

Même sentiment chez Bernstein, où Luca Solca note que Kering a fait état d'une détérioration de l'environnement macroéconomique et a indiqué vouloir se concentrer sur les éléments qu'il est en mesure de contrôler. "Aucune modification explicite n'a, pour l'instant, été apportée aux prévisions pour l'ensemble de l'exercice, mais il ressort clairement que la dynamique des marques au 3e trimestre 2026 va ralentir", souligne l'analyste (performance de marché, objectif inchangé à 270 EUR).

Le titre Kering a perdu 4,5% hier sur le marché OTC US. Il avait cédé 2,7% à 217,30 EUR en séance à Paris. L'impact des annonces de la veille pourrait être atténué par la correction déjà bien entamée sur Kering en général (-12% en 1 mois) et les valeurs du luxe en particulier.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 02/10/2026 à 08:34:00.

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