Kering compte investir dans des marques émergentes via 'House of Dreams'
Le projet évoqué vise des investissements de long terme, minoritaires ou majoritaires, dans des axes comme la technologie expérientielle, l'artisanat indien et le luxe chinois porté par la culture.
Le groupe a enregistré la marque House of Dreams auprès de l'INPI, tout en précisant que ces pistes demeurent préliminaires avant la présentation stratégique prévue l'an prochain. Le montant des investissements n'a d'ailleurs pas été précisé.
Si Kering vise ses marques existantes reste prioritaire, le groupe compte sur cette initiative pour anticiper l'évolution des modèles économiques et des zones de croissance du luxe. Cette démarche s'inscrit dans un marché où les marques de niche et les expériences premium gagnent du terrain face aux maisons historiques.
Le titre gagne actuellement plus de 1% à Paris (alors que le CAC40 est stable) et signe une progression de 25% depuis le début de l'année.
