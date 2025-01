Kering: Citigroup dépasse les 5% du capital information fournie par Cercle Finance • 20/01/2025 à 09:33









(CercleFinance.com) - Citigroup a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 13 janvier, le seuil de 5% du capital de Kering et détenir 6.597.789 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,35% du capital et 3,73% des droits de vote.



L'établissement bancaire américain précise que ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition, sur le marché, d'actions du groupe de luxe détenteur de marques telles que Gucci, Saint Laurent ou Bottega Veneta.





