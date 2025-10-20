Kering annonce vendre à L'Oréal sa division beauté pour €4 mds

(Actualisé avec contexte)

Kering PRTP.PA a annoncé dimanche soir avoir accepté de vendre sa division beauté à L'Oréal OREP.PA pour un montant de 4 milliards d'euros, une opération qui s'inscrit dans le plan du nouveau directeur général de Kering, Luca de Meo, pour réduire l'endettement du groupe et recentrer ses activités sur la mode.

Aux termes de l'accord, L'Oréal va acquérir la maison de parfums Maison Creed, de même que les licences pour développer et distribuer des produits pour les marques Bottega Veneta et Balenciaga.

Sujet de préoccupation pour les investisseurs, la dette nette de Kering s'élevait fin juin à 9,5 milliards d'euros.

Le groupe peine à relancer les ventes de sa marque Gucci, dans un marché du luxe durement touché par une baisse de la demande des consommateurs, en particulier en Chine.

(Dominique Patton et Tassilo Hummel)