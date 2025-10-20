Kering annonce un accord avec L'Oréal pour le rachat de sa division beauté pour €4 mds

Kering PRTP.PA a annoncé dimanche soir avoir accepté de vendre sa division beauté à L'Oréal OREP.PA pour un montant de 4 milliards d'euros, une opération qui s'inscrit dans le plan du nouveau directeur général de Kering, Luca de Meo, pour alléger la dette du groupe et recentrer ses activités sur la mode.

Aux termes de l'accord, L'Oréal va acquérir la maison de parfums Maison Creed, de même que les licences pour développer et distribuer des produits pour les marques Bottega Veneta et Balenciaga.

(Dominique Patton et Tassilo Hummel, version française Jean Terzian)