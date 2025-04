Kering : -8% vers 162,8E, vers un re-test des 157E ? information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 11:22









(CercleFinance.com) - Les mauvais trimestriels de Kering continuent de peser, les difficultés de Gucci sont loin d'être en vie de résolution, les ventes chutent de -14% et le titre Kering dévisse de -8% vers 162,8E: il s'achemine vers un re-test des 157E et en cas d'enfoncement de ce support majeur, le 'gap' des 148,27E du 27 juillet 2017 pourrait être refermé dans la foulée.





Valeurs associées KERING 167,6600 EUR Euronext Paris -4,16%