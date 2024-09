Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kering : +6% à 266E, peut viser 276E information fournie par Cercle Finance • 27/09/2024 à 10:51









(CercleFinance.com) - près un gain de +10% jeudi, Kering rajoute +6% à 266E et semble s'affranchir de la résistance des 260E du 20 au 30 août.

Le prochain objectif se situe vers 276E, support du 25 juillet.





Valeurs associées KERING 264,30 EUR Euronext Paris +5,32%