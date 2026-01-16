 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kering : -4%, perd le contact avec les 300E
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 14:25

Kering rechute de -4% et poursuit sa rechute sous les 300E, sous les 293E (MM100) en direction de la base du biseau de consolidation 315/286E : une cassure du plancher déboucherait sur un test des 265E, puis un comblement du "gap" des 255E du 15 septembre dernier.

Valeurs associées

KERING
291,3000 EUR Euronext Paris -3,35%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank