Kering : 148,8E, bientôt divisé par 2 en semaines information fournie par Cercle Finance • 07/04/2025 à 12:03









(CercleFinance.com) - Kering chute de -12,7%, le titre inscrit un nouveau plancher quasi historique vers 148,80E.

Kering atteint les -38% depuis le 1er janvier (mais surtout, -48% en 6 semaines).

Rappel, le titre se dégonfle depuis le zénith des 793E (mi-août 2021) et voit sa capitalisation divisée par 5,2.

Le titre qui a culminé vers 283E mi février se dirige vers 141,5E, un -50% en 6 semaines est désormais tout proche.







Valeurs associées KERING 156,2800 EUR Euronext Paris -8,53%