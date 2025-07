Kering : +10% en 3 séances, retrace 193E, peut viser 199,1E information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 15:46









(CercleFinance.com) - Kering reprend +10% en 3 séances, retrace 193E (résistance des 13 mai et 16 juin) et pourrait s'ouvrir le chemin des 220E, ex-plancher du 14 janvier.

Le comblement du 'gap' des 199,1E du 28 mars ne devrait pas interrompre la trajectoire haussière.





