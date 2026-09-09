Keren Finance recrute un vendeur

Pour accompagner son développement, Keren Finance vient de recruter Amaury Rouget au sein de l’équipe commerciale dirigée par Clément Duval.

Diplômé de Skema Business School, et après une année d’expérience au sein de l’équipe commerciale de Natixis Investment Managers, Amaury Rouget est désormais en charge du suivi et du développement des relations partenaires pour la France.