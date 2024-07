Keren Finance annonce trois recrues pour son équipe commerciale

La société de gestion française Keren Finance a renforcé son équipe commerciale avec les arrivées de Cyprian Gendry, Jules Bondil et Sébastien Petit, d’après un message posté par l’entreprise sur le réseau social LinkedIn. Ils sont rattachés à Clément Duval, responsable de l'équipe commerciale.

Cyprian Gendry et Jules Bondil assureront les relations avec les partenaires sur le marché français et Sébastien Petit celles avec les partenaires sur les marchés belge et luxembourgeois.

