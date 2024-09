Kepler Cheuvreux prend une participation majoritaire dans Trackinsight

" Grâce à cette opération, Kepler Cheuvreux disposera d'un dispositif inégalé dans l'univers des ETF, allant de la plateforme de données la plus complète, soutenue par une expertise quantitative reconnue en matière de sélection de gérants et de fonds, jusqu'à l'exécution des transactions avec une infrastructure de trading de haut niveau " a expliqué la société de services financiers.

(AOF) - Kepler Cheuvreux a annoncé être devenu l’actionnaire majoritaire de Trackinsight, plateforme de référence mondiale pour la sélection et l'analyse d'ETF. Le groupe français conservera la marque Trackinsight, qui continuera d'opérer de manière autonome en conservant ses équipes d’experts actuelles.

