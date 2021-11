Evry, le 09 novembre 2021 : Kepler Cheuvreux initie la couverture du titre Global Bioenergies (Euronext Growth : ALGBE) et publie ce jour une note de près de 50 pages revenant notamment sur les différentes étapes de développement du Groupe, ses enjeux et ses potentialités.

Avec plus de 1200 sociétés européennes suivies couvrant plus de 30 secteurs, Kepler Cheuvreux est l’un des principaux acteurs financiers en Europe et la référence en matière de recherche sur le segment des petites et moyennes capitalisations. Kepler Cheuvreux est également le premier courtier européen indépendant en actions (plus de 2 milliards d’euros d’actions échangées quotidiennement en moyenne).

La note d’initiation de couverture par Kepler Cheuvreux est disponible sur le site internet www.keplercheuvreux.com dans la rubrique « Research Hub Public Access ».

Samuel Dubruque, Directeur Administratif et Financier de Global Bioenergies, déclare : « Nous poursuivons notre stratégie de conquête des marchés par étapes, d’abord dans les cosmétiques où l’équation économique est la plus favorable, puis dans les biocarburants où l’impact environnemental sera le plus fort. L’initiation de couverture par Kepler Cheuvreux et le suivi en recherche dans la durée vont faciliter la diffusion de ce message singulier inhérent à notre profil Deep Tech, afin d’accroître la visibilité du titre Global Bioenergies en France comme à l’international. »