Kenya-Grève des transports publics annulée après l'annonce sur la baisse du diesel

(Actualisé tout du long avec annulation de la grève)

Les opérateurs du secteur des transports publics au Kenya ont annulé une grève qui devait reprendre la semaine prochaine après que le président du pays William Ruto a annoncé vendredi que le gouvernement allait baisser les prix du diesel de plus de 4%.

Ces opérateurs ont fait grève pendant deux jours en début de semaine pour protester contre la flambée des coûts énergétiques provoquée par la guerre au Moyen-Orient.

Ce mouvement d'action a paralysé Nairobi, la capitale du pays, et a dégénéré en des confrontations violentes entre manifestants et forces de l'ordre dans plusieurs villes du pays, entraînant quatre morts et 30 blessés.

Dans un discours télévisé, William Ruto a précisé qu'il avait ordonné une baisse du prix du diesel de 10 shillings kényans (0,067 euro) pour le cycle de tarification de juin-juillet afin de contribuer à stabiliser les prix à la pompe et d'apporter un soulagement supplémentaire aux consommateurs.

L'Autorité de régulation de l'énergie et du pétrole du Kenya a augmenté la semaine dernière les prix de détail du carburant jusqu'à 23,5% - après les avoir déjà relevés de 24,2% le mois dernier.

William Ruto a souligné que le gouvernement avait consacré au moins 28,1 milliards de shillings pour des mesures de réduction des prix du carburant, telles que des allègements fiscaux, entre avril et juin.

(Vincent Nzilani Mumo, Version française Benoit Van Overstraeten, édité par Blandine Hénault)