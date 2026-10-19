Kenvue voit sa demande de réexamen rejetée après la réouverture des procès concernant le lien entre le Tylenol et l'autisme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour incluant un commentaire de Kenvue)

par Diana Novak Jones

Une cour d’appel américaine a déclaré vendredi qu’elle ne réexaminerait pas une décision relançant des centaines de poursuites judiciaires contre Kenvue, le fabricant du Tylenol, au motif que cet analgésique très populaire pourrait provoquer l’autisme.

* Dans une brève ordonnance, la Cour d’appel du 2e circuit des États-Unis, située à Manhattan, a déclaré qu’elle rejetait la demande de la société, issue de la scission de Johnson & Johnson, visant à ce que la décision rendue par un collège de trois juges soit réexaminée ou à ce que l’affaire soit examinée par l’ensemble de la cour

* En juillet, ce collège de juges avait relancé environ 500 actions en justice intentées par des parents, qui affirmaient que l’utilisation du Tylenol pendant la grossesse était liée à l’autisme et au trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) chez les enfants

* Dans cette décision, la Cour a estimé qu’un juge de première instance avait indûment exclu les témoignages d’experts de trois médecins venant étayer les allégations des parents

* Kenvue a demandé à la cour de réexaminer cette décision, affirmant que les juges de district sont les “véritables gardiens” chargés de déterminer si les preuves sont suffisamment fiables pour être admises au procès

* Un porte-parole de Kenvue a déclaré que la société comptait faire appel de cette décision devant la Cour suprême des États-Unis, affirmant que la Cour d’appel du 2e circuit avait ignoré les garde-fous mis en place par le système judiciaire fédéral pour réguler l’admission des témoignages d’experts

* La société réaffirme la sécurité de son produit, a déclaré le porte-parole

* La question a suscité un intérêt accru après que le président Donald Trump et de hauts responsables américains de la santé ont suggéré l’existence d’un lien avec l’autisme

* Il n’existe aucune preuve scientifique solide d’un lien entre ce médicament et ces troubles