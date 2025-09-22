Kenvue s'effondre avant l'annonce "importante" de Trump sur les résultats de l'étude sur l'autisme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

22 septembre - ** Les actions du fabricant de Tylenol Kenvue KVUE.N chutent de 7,1 % pour atteindre un niveau record de 17,03 $

** Le président américain Donald Trump a déclaré samedi que son administration ferait une annonce sur les résultats de l'étude sur l'autisme lundi, mais il a refusé de donner des détails

** Le Wall Street Journal a rapporté au début du mois que la ministre de la santé Robert F. Kennedy Jr. prévoyait d'annoncer que l'utilisation par les femmes enceintes du Tylenol, un analgésique en vente libre très populaire, était potentiellement liée à l'autisme, contrairement aux directives médicales qui affirment que son utilisation est sans danger

** "Nous pensons que des données scientifiques indépendantes et fiables montrent clairement que la prise d'acétaminophène ne provoque pas l'autisme. Nous ne sommes pas du tout d'accord avec toute suggestion contraire et nous sommes profondément préoccupés par le risque sanitaire que cela représente pour les femmes enceintes", a déclaré Kenvue dans un communiqué lundi

** L'acétaminophène est l'ingrédient actif du Tylenol

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont baissé de 19,6 % depuis le début de l'année