Kenvue devrait rebondir au lendemain d'un repli lié à Donald Trump
information fournie par AOF 23/09/2025 à 14:06

(AOF) - Kenvue est attendu en belle hausse à l’ouverture. Le titre du laboratoire devrait rebondir au lendemain d’une chute de 7,47%. Hier, l’action Kenvue avait trébuché après des déclarations de Donald Trump qui a déconseillé aux femmes enceintes de prendre du Tylenol (paracétamol), un produit du laboratoire américain. Le président des États-Unis a même évoqué un lien entre la prise de ce médicament et le risque accru d’autisme chez l’enfant à naître.

