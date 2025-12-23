 Aller au contenu principal
Explosion dans une usine près de Lyon: pronostic vital engagé pour l'un des quatre blessés
information fournie par AFP 23/12/2025 à 17:17

Des camions de pompiers devant l'usine chimique Elkem Silicones, après une explosion, le 22 décembre 2025 à Saint-Fons, dans le Rhône ( AFP / Manon BILLING )

Des camions de pompiers devant l'usine chimique Elkem Silicones, après une explosion, le 22 décembre 2025 à Saint-Fons, dans le Rhône ( AFP / Manon BILLING )

Le pronostic vital restait engagé mardi pour l'une des quatre personnes blessées la veille dans l'explosion dans l'usine chimique Elkem Silicones à Saint-Fons, près de Lyon, a-t-on appris auprès de l'entreprise.

Les blessés sont trois hommes et une femme - un ingénieur chimiste, deux techniciens spécialisés et une personne du département santé environnement de l'usine - qui travaillaient dans l'atelier pilote du site, classé Seveso seuil haut, au moment de l'explosion, a précisé à l'AFP Guillaume Artois, chargé de la communication.

"Le pronostic vital est engagé pour une personne", a-t-il ajouté, sans autre précision.

Le parquet de Lyon a confirmé un bilan de quatre blessés, dont trois "grièvement brûlés", et indiqué avoir ouvert une enquête pour "blessures involontaires par personne morale suivies d'incapacité supérieure à trois mois".

La Division de la criminalité organisée spécialisée (DCOS, ex PJ), et la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS), ont été saisies pour déterminer les causes et circonstances de l'explosion, selon le parquet.

La déflagration a pu être causée par l'émanation d'hydrogène "dans un atelier expérimental", avait déclaré lundi à la presse Jean-Pierre Lerat, le directeur du l'usine.

Selon le porte-parole Guillaume Artois, cet atelier était une "unité bien particulière, le laboratoire pilote, qui n'est pas connecté au reste du site". Il avait été installé en 2021 et répondait aux exigences des "dernières normes de sécurité", a-t-il assuré à l'AFP.

Une équipe y testait une méthode de dévolatilisation d'huiles de silicone hydrogénées, une "manipulation relativement courante dans un atelier pilote", a-t-il poursuivi.

"Il y avait une réaction qui se passait mal et l'équipe est intervenue. Pendant l'intervention, il y a eu une émission, probablement d'hydrogène gazeux, qui a pu déclencher l'explosion", a ajouté le porte-parole.

Pour éteindre l'incendie qui a suivi, une centaine de pompiers ont été mobilisés lundi. L'autoroute A7, les voies ferrées et fluviales sur le Rhône à proximité de l'usine avaient été coupées quelques heures, et environ un millier de personnes autour de la zone avaient été confinées le même temps.

En 2016, déjà sur le même site Elkem de Saint-Fons, une personne avait été tuée dans l'incendie de fûts de silicone dans un entrepôt de 2.500 m2.

