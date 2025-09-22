Kenvue chute avant l'annonce "importante" de Donald Trump sur les résultats de l'étude sur l'autisme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mises à jour)
22 septembre - ** Les actions du fabricant de Tylenol Kenvue KVUE.N chutent de 4 % à 17,61 $
** Le président américain Donald Trump a déclaré samedi que son administration ferait une annonce sur les résultats de l'étude sur l'autisme lundi, refusant de donner des précisions
** Le Wall Street Journal a rapporté au début du mois que le secrétaire à la Santé Robert F. Kennedy Jr. prévoyait d'annoncer que l'utilisation par les femmes enceintes du Tylenol, un analgésique en vente libre très populaire de Kenvue, était potentiellement liée à l'autisme, contrairement aux directives médicales qui affirment que son utilisation est sans danger
** Kenvue a précédemment déclaré qu'elle continue à croire que la prise d'acétaminophène - l'ingrédient actif du Tylenol - ne causait pas l'autisme
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action est en baisse de 14,1 % depuis le début de l'année
