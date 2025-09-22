 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 830,25
-0,30%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Kenvue chute avant l'annonce "importante" de Donald Trump sur les résultats de l'étude sur l'autisme
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 15:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

22 septembre - ** Les actions du fabricant de Tylenol Kenvue KVUE.N chutent de 4 % à 17,61 $

** Le président américain Donald Trump a déclaré samedi que son administration ferait une annonce sur les résultats de l'étude sur l'autisme lundi, refusant de donner des précisions

** Le Wall Street Journal a rapporté au début du mois que le secrétaire à la Santé Robert F. Kennedy Jr. prévoyait d'annoncer que l'utilisation par les femmes enceintes du Tylenol, un analgésique en vente libre très populaire de Kenvue, était potentiellement liée à l'autisme, contrairement aux directives médicales qui affirment que son utilisation est sans danger

** Kenvue a précédemment déclaré qu'elle continue à croire que la prise d'acétaminophène - l'ingrédient actif du Tylenol - ne causait pas l'autisme

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action est en baisse de 14,1 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

KENVUE
17,080 USD NYSE -6,90%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank