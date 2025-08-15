 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Kenvue attire l'achat d'actions par l'investisseur activiste Sachem Head
information fournie par Reuters 15/08/2025 à 02:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Svea Herbst-Bayliss

Le fabricant de pansements et de Tylenol Kenvue KVUE.N a attiré l'attention d'un autre investisseur activiste au cours du deuxième trimestre, Sachem Head Capital Management ayant déclaré avoir acheté des actions.

Sachem, dirigé par Scott Ferguson, a déclaré dans une déclaration réglementaire jeudi qu'il possédait 10,6 millions d'actions de la société de soins de santé au 30 juin.

Selon la déclaration, Kenvue était la quatrième plus grande participation de la société à la fin du trimestre, après Twilio

TWLO.N , Talen Energy TLN.O et Seagate Technology Holdings

STX.O .

Sachem Head s'est refusé à tout commentaire. La société est connue pour pousser discrètement à des changements dans les coulisses de certaines entreprises, bien qu'elle ait organisé une bruyante course aux procurations chez US Foods Holding

USFD.N il y a trois ans.

Kenvue, qui a été scindée de Johnson & Johnson JNJ.N et dont la valeur de marché atteint aujourd'hui 40 milliards de dollars, a dû faire face à certains des activistes les plus en vue du secteur, notamment Starboard Value, Third Point et Toms Capital Investment Management, au cours de ses deux années d'existence en tant qu'entreprise cotée en bourse.

En juillet, le conseil d'administration de Kenvue a licencié le directeur général Thibaut Mongon, ouvrant ainsi la voie à ce que les investisseurs espèrent et attendent être la vente éventuelle de l'entreprise.

Les investisseurs se plaignent depuis longtemps de la faiblesse du cours de l'action de Kenvue, qui a baissé de 1 % cette année pour clôturer à 21,06 dollars jeudi.

Starboard a été l'un des premiers à faire publiquement pression sur Kenvue pour qu'elle revoie la façon dont elle positionne ses marques et la manière dont elles sont tarifées afin de stimuler les performances. Le fonds spéculatif a réglé son conflit avec la société en mars, lorsque Kenvue a accepté de nommer trois nouveaux administrateurs, dont le directeur général de Starboard, Jeffrey Smith.

Dans un document déposé jeudi, Starboard a déclaré avoir réduit son investissement dans Kenvue de 5,10 %, soit 21 millions d'actions.

Mais Toms Capital Investment Management, qui a exhorté la société à envisager des alternatives stratégiques, a augmenté sa participation au cours du deuxième trimestre à 16 millions d'actions, contre 14,4 millions d'actions à la fin du premier trimestre.

Third Point, dirigé par l'investisseur milliardaire Daniel Loeb, a pris une participation dans Kenvue au cours du premier trimestre, mais n'a rien changé au cours du deuxième trimestre, pour détenir 8,5 millions d'actions au 30 juin.

Les gestionnaires d'investissement sont tenus d'indiquer aux autorités de réglementation le nombre d'actions qu'ils détiennent dans des sociétés américaines à la fin de chaque trimestre, dans le cadre des déclarations 13F. Bien que ces déclarations soient rétrospectives, d'autres investisseurs les surveillent de près pour y trouver des indices sur les tendances, et notamment des suggestions sur les sociétés que les investisseurs activistes pourraient cibler.

Valeurs associées

JOHNSON&JOHNSON
174,740 USD NYSE +0,21%
KENVUE
21,070 USD NYSE -2,95%
SEAGATE HLDGS
155,7300 USD NASDAQ -0,76%
TALEN ENERGY
380,6000 USD NASDAQ +0,09%
TWILIO-A
100,700 USD NYSE -0,96%
US FOODS HOLDING
77,140 USD NYSE -1,89%
