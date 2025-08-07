Kenvue atteint ses estimations de bénéfices dans le cadre d'une révision stratégique

Kenvue KVUE.N a fait état d'un bénéfice du deuxième trimestre largement conforme aux estimations de Wall Street jeudi, dans le cadre d'une révision stratégique de la société de santé des consommateurs.

La société a affiché un bénéfice ajusté de 29 cents par action, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 28 cents par action, selon les données compilées par LSEG.