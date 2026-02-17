 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kennedy-Wilson accepte d'être privatisé pour un montant de 1,5 milliard de dollars par un consortium dirigé par son directeur général
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 14:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails, mise à jour des mouvements d'actions au paragraphe 3)

La société d'investissement immobilier Kennedy-Wilson KW.N a annoncé mardi qu'elle serait rachetée par un consortium dirigé par son directeur général William McMorrow et Fairfax Financial FFH.TO pour environ 1,5 milliard de dollars.

Le consortium acquerra toutes les actions restantes pour 10,90 dollars chacune en espèces, une offre plus avantageuse que l'offre précédente 10,25 dollars en novembre, ce qui représente une prime de 10,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action.

Les actions de Kennedy-Wilson ont augmenté de 10,1 %, à 10,9 dollars, dans les transactions de pré-marché.

En novembre, le consortium a déclaré que la propriété privée réduirait les coûts et la charge administrative liés à la cotation en bourse, ce qui permettrait à la direction de se concentrer sur sa stratégie.

Une fois la transaction conclue, prévue pour le deuxième trimestre 2026, Fairfax, propriété du milliardaire canadien Prem Watsa, détiendra un intérêt économique majoritaire dans Kennedy-Wilson, tandis que le KW Management Group, dirigé par le directeur général, conservera le contrôle opérationnel.

Latham & Watkins et Ropes & Gray sont les conseillers juridiques de Kennedy-Wilson pour cette transaction.

Fusions / Acquisitions
Privatisation

Valeurs associées

FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS L
2 356,860 CAD TSX 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank