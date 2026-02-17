Kennedy-Wilson accepte d'être privatisé pour un montant de 1,5 milliard de dollars par un consortium dirigé par son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails, mise à jour des mouvements d'actions au paragraphe 3)

La société d'investissement immobilier Kennedy-Wilson KW.N a annoncé mardi qu'elle serait rachetée par un consortium dirigé par son directeur général William McMorrow et Fairfax Financial FFH.TO pour environ 1,5 milliard de dollars.

Le consortium acquerra toutes les actions restantes pour 10,90 dollars chacune en espèces, une offre plus avantageuse que l'offre précédente 10,25 dollars en novembre, ce qui représente une prime de 10,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action.

Les actions de Kennedy-Wilson ont augmenté de 10,1 %, à 10,9 dollars, dans les transactions de pré-marché.

En novembre, le consortium a déclaré que la propriété privée réduirait les coûts et la charge administrative liés à la cotation en bourse, ce qui permettrait à la direction de se concentrer sur sa stratégie.

Une fois la transaction conclue, prévue pour le deuxième trimestre 2026, Fairfax, propriété du milliardaire canadien Prem Watsa, détiendra un intérêt économique majoritaire dans Kennedy-Wilson, tandis que le KW Management Group, dirigé par le directeur général, conservera le contrôle opérationnel.

Latham & Watkins et Ropes & Gray sont les conseillers juridiques de Kennedy-Wilson pour cette transaction.