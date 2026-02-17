 Aller au contenu principal
Verallia envisage de supprimer environ 360 emplois en France et en Allemagne
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 18:58

(Actualisé avec détails)

Le groupe verrier français Verallia VRLA.PA a annoncé mardi le lancement d’une "revue stratégique de ses sites industriels en Europe", incluant la possibilité d'une fermeture de site en Allemagne et de mise à l'arrêt de fours en France et au Royaume-Uni, et qui pourrait toucher environ 360 emplois au total.

L'entreprise précise dans un communiqué étudier notamment l’arrêt d’un four en fin de vie à Châteaubernard, en France, avec environ 60 postes concernés, "exclusivement sur le volontariat dans le cadre d’un plan de départ volontaire autonome assorti d’un dispositif de pré-retraite et de mesures d’accompagnement dédiées".

"En France, le marché est confronté à une baisse structurelle des ventes de cognac, sans perspective de reprise à moyen terme", explique Verallia, qui souligne également que "la demande en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas demeure durablement faible, sans perspective de reprise significative à moyen terme".

Le groupe ajoute envisager la fermeture d’un site à Essen, en Allemagne, qui impliquerait la suppression d'environ 300 postes, ainsi qu'une "adaptation de l'outil industriel" au Royaume-Uni, dont l’arrêt d’un four à Knottingley parallèlement au redémarrage d’un four "plus performant" à Leeds, avec des options de redéploiement des effectifs entre les deux sites.

Verallia,

racheté

l'année dernière par la holding brésilienne

BWGI

, explique que la décision fait suite au repli de 13% des volumes d’emballage en verre en Europe en 2023, après plusieurs années de croissance modeste, ajoutant que ces mesures visent à "renforcer durablement sa compétitivité".

Le groupe engage "un dialogue étroit avec les partenaires sociaux", selon le communiqué.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

