Kemper en baisse après que William Blair a rétrogradé l'action à "sous-performance"

18 décembre - ** Les actions de l'assureur américain Kemper Corp KMPR.N chutent de 3 % à 39,92 $ avant bourse
** William Blair rétrograde le titre de "marketperform" à "underperform" ** Le courtier estime que la société est confrontée à la double menace d'une surexposition à la détérioration du marché californien et de l'arrivée de grands concurrents sur le segment des produits non standard ** Le courtier ajoute que la société sera confrontée à un risque de baisse plus important si elle continue de faire face à des évolutions défavorables significatives dans son activité d'assurance automobile commerciale.
** Trois des six sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, deux comme "conservée" et une comme "vendue" ou inférieure; la médiane des prévisions est de 110 $ - données compilées par LSEG ** A la dernière clôture, l'action a baissé de 38% depuis le début de l'année
