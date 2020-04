Kempen gagne deux mandats de gestion fiduciaire au Royaume-Uni

(NEWSManagers.com) -

La société de gestion néerlandaise Kempen Capital Management a annoncé ce 21 avril avoir gagné deux mandats distincts de gestion fiduciaire auprès d'institutionnels au Royaume-Uni. La firme aux 76,2 milliards d'euros d'encours (à fin décembre 2019) sera chargée de la gestion actif-passif et de l'allocation d'actifs des mandants.

Les mandants sont le Pauls Malt Pension and Life Assurance Scheme, qui couvre les employés de la société de brasserie éponyme, et le fonds de pension à prestations définies du National Centre for Social Research. L'octroie d'un mandat de gestion fiduciaire est une première pour ces deux institutionnels.

La société de gestion devra notamment aider le National Centre for Social Research Retirement Benefits Scheme à combler son sous-investissement. Le fonds de pension disposait de 12,4 millions de livres d'actifs et de 27 millions de livres au passif en juin 2019. Ce déficit de financement est la résultante de la baisse des rendements des obligations et de l'allongement de la durée de vie de ses cotisants.

Le National Centre for Social Research Retirement Benefits Scheme a été accompagné par le cabinet IC Select et le Pauls Malt Pension and Life Assurance Scheme par First Actuarial dans le processus de sélection de son premier gérant fiduciaire.