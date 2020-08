Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kellyanne Conway, conseillère de Trump, quittera la Maison blanche fin août Reuters • 24/08/2020 à 07:33









WASHINGTON, 24 août (Reuters) - La conseillère du président des Etats-Unis Donald Trump, Kellyanne Conway, a annoncé tard dimanche soir qu'elle quitterait son poste à la Maison blanche à la fin du mois, expliquant avoir besoin de se consacrer à sa famille. "Je quitterai la Maison Blanche à la fin du mois", a-t-elle dit dans un communiqué. Kellyanne Conway, qui avait été la troisième directrice de la campagne de Donald Trump en 2016 et a depuis été l'une des porte-paroles les plus ferventes des choix politiques du président républicain, quitte l'administration Trump à un peu plus de deux mois de l'élection présidentielle du 3 novembre. Dans un communiqué distinct diffusé sur Twitter, son époux George, avocat conservateur co-fondateur du "Lincoln Project" qui réunit des Républicains anti-Trump, a annoncé qu'il se mettait en retrait de cette plate-forme. La fille du couple, Claudia, âgée de 15 ans, avait déclaré samedi sur Twitter qu'elle demandait son "émancipation". Elle avait déjà à de nombreuses reprises critiqué de façon véhémente le président Donald Trump. (Kanishka Singh à Bengalore et Jeff Mason à Washington ; version française Myriam Rivet, édité par Jean-Philippe Lefief)

