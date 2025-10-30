Kellanova dépasse ses estimations trimestrielles grâce à la bonne tenue de la demande de produits pour le petit-déjeuner

Kellanova K.N a dépassé jeudi les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires et son bénéfice du troisième trimestre, grâce à la bonne tenue de la demande pour ses petits déjeuners prêts à consommer et ses snacks, dont Pringles et Pop-Tarts, malgré l'incertitude macroéconomique qui plane.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT?

Kellanova a capitalisé sur la force de ses marques pour augmenter régulièrement ses prix, en particulier sur les marchés internationaux, ce qui l'a aidé à compenser les pressions sur les dépenses de consommation aux États-Unis dues aux politiques commerciales fluctuantes du président Donald Trump.

Le fabricant de Pop-Tarts a également constaté une demande constante pour ses produits de base pour le petit-déjeuner, car les consommateurs soucieux de l'inflation continuent de faire des réserves de produits essentiels malgré un recul plus large des dépenses discrétionnaires.

CONTEXTE

Le fabricant familial de bonbons Mars, qui a annoncé un accord de 36 milliards de dollars pour acquérir Kellanova en août de l'année dernière, a obtenu l'autorisation concurrence des États-Unis, tandis que les régulateurs de l'UE ont lancé une enquête approfondie sur l'accord en juin.

L'opération devrait être finalisée vers la fin de l'année 2025.

CITATION CLÉ

"Nous avons réussi à faire face à la faiblesse prolongée de la catégorie et à l'augmentation des coûts", a déclaré le directeur général Steve Cahillane.

PAR LES CHIFFRES

Kellanova a déclaré des ventes nettes de 3,26 milliards de dollars au cours des trois mois se terminant le 27 septembre, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 3,25 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 94 cents par action au cours du trimestre, dépassant les attentes du marché de 87 cents par action.