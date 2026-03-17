Keensight Capital : Sarah Herly nommée directrice - relations investisseurs

(AOF) - Keensight Capital, l’un des principaux fonds de capital-investissement dédié aux investissements paneuropéens de Growth Buyout, annonce la nomination de Sarah Herly en tant que directrice - relations investisseurs afin de renforcer la couverture senior de son réseau d’investisseurs européens et d’accompagner la croissance de la société.

Basée à Paris, Sarah jouera un rôle clé dans le développement et la gestion des relations avec les investisseurs institutionnels (LPs) de Keensight à travers l'Europe, avec un focus particulier sur la France et l'Europe du Sud.

Sarah rejoint Keensight après avoir exercé au sein de l'équipe global client solutions de KKR, où elle était en charge des relations avec les investisseurs européens. Elle avait auparavant passé plus de six ans chez Hayfin Capital Management à Londres, où elle dirigeait l'équipe relations investisseurs.

Cette nomination s'inscrit dans le renforcement plus large de l'équipe relations investisseurs de Keensight : Luisa von Rotenhan a été récemment nommée principal - relations investisseurs en charge de la région DACH et Harriet Webb, associate - relations investisseurs.

L'équipe compte désormais sept professionnels qui accompagnent la base mondiale d'investisseurs institutionnels du groupe.

Ces recrutements s'inscrivent dans une dynamique plus large d'institutionnalisation de la société, après le renforcement des équipes Performance, RH et Capital Markets.

Keensight compte aujourd'hui près de 140 professionnels, contre 55 il y a cinq ans, témoignant de sa croissance soutenue.