KBW relève le PT de WaFd sur la base d'une vision plus ferme des bénéfices à long terme
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 19:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 janvier - ** Keefe, Bruyette & Woods relève le PT sur la banque régionale WaFd WAFD.O à 34 $ contre 31 $

** Le nouveau PT représente une hausse de 4,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les perspectives de bénéfices à long terme s'améliorent légèrement malgré un trimestre mitigé

** Selon la WAFD, les prévisions de rentabilité à moyen terme sont restées stables ou légèrement meilleures, même si la marge d'intérêt nette à court terme et la croissance des prêts se sont affaiblies

** Après un début d'exercice 26 chargé en rachats d'actions, nous modélisons maintenant 4,5 millions des 6 millions d'actions autorisées restantes en train d'être rachetées - Courtage

** Quatre courtiers estiment que l'action est "à conserver"; la médiane des prévisions est de 34 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, WAFD a progressé de 4,7 % au cours des 12 derniers mois

