KBW délaisse Munich Re malgré le relèvement de son objectif annuel

KBW (Keefe, Bruyette & Woods) maintient son opinion "sous-performance" et son objectif de cours de 500 EUR sur Munich Re, malgré l'annonce vendredi, par le réassureur bavarois, d'un relèvement de son objectif de bénéfice net pour 2026.
Pour rappel, Munich Re a indiqué que son bénéfice net devrait avoir atteint environ 1,7 MdEUR au 3e trimestre, contre un consensus de 1,5 MdEUR, conduisant la direction à relever sa prévision annuelle de 6,3 à 6,6 MdsEUR, à comparer à un consensus de 6,57 MdsEUR avant cette annonce.
Selon KBW, le relèvement des prévisions implique un bénéfice net d'environ 975 MEUR au 4e trimestre 2026. Sur la base de l'objectif initial de bénéfice net annuel de 6,3 MdsEUR, le bénéfice trimestriel moyen implicite pour le 2e semestre ressortait à environ 1 188 MEUR.
"La direction pourrait donc chercher à mettre en réserve une partie des bénéfices excédentaires accumulés depuis le début de l'année et/ou à réaliser des moins-values sur investissements au 4e trimestre 2026. Cela fait peser un risque de ratio combiné sous-jacent moins favorable que prévu au 4e trimestre", estime l'analyste.
Le bureau d'études continue de penser que les bénéfices excédentaires réalisés dans la réassurance, grâce à une sinistralité exceptionnellement favorable concernant les sinistres majeurs, constituent un facteur négatif pour l'évolution future des marges sur les contrats souscrits.
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