KBR, l'entreprise d'ingénierie, se sépare de son unité de solutions technologiques pour les missions

L'entreprise d'ingénierie KBR

KBR.N a déclaré mercredi qu'elle envisageait une scission en franchise d'impôt de son segment Mission Technology Solutions (MTS), qui dessert l'armée et d'autres agences gouvernementales.

Les actions de la société basée à Houston, au Texas, ont augmenté de près de 4 % dans les échanges de mercredi.

L'entreprise a indiqué que le directeur financier Mark Sopp occupera un poste nouvellement créé pour superviser l'équipe chargée de la scission de MTS. Mark Sopp sera remplacé par Shad Evans, l'actuel vice-président senior des opérations financières.

KBR prévoit d'achever la scission d'ici le milieu ou la fin de l'année 2026.

Les investisseurs activistes ont poussé les entreprises à simplifier leurs structures et à se débarrasser de leurs divisions sous-performantes ou non essentielles.

L'année dernière, l'investisseur Irenic Capital Management a pris une participation de plus de 1 % dans KBR et a déclaré qu'il prévoyait de faire pression en faveur d'une séparation des segments de l'entreprise, selon un rapport du Wall Street Journal .

Cette évolution intervient alors que l'activité MTS est confrontée à des incertitudes liées aux changements de priorités dans le secteur public et aux pressions tarifaires.

En juin, KBR a annoncé l'annulation du contrat de fourniture de biens ménagers du département de la défense des États-Unis, attribué à une coentreprise dirigée par KBR et visant à améliorer la réinstallation des familles de militaires.

L'annonce faite mercredi par KBR s'ajoute à une série de cessions d'entreprises , les sociétés américaines s'efforçant de préserver la valeur actionnariale dans un contexte d'incertitudes géopolitiques et d'un environnement difficile pour la chaîne d'approvisionnement.

Après la scission, KBR continuera à exploiter son activité restante de solutions technologiques durables (STS), qui se concentre sur la transition énergétique et la réduction des émissions.

"Nous pensons que le nouveau KBR (STS) pourrait se négocier pour une prime de 7 à 11 fois par rapport aux niveaux actuels de l'entreprise, et nous prévoyons un chevauchement minimal des contrats et des coûts échoués", ont déclaré les analystes dans une note de Truist Securities.